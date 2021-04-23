中共政治局常委、國務院副總理韓正昨在廣州分別會見參加粵港澳大灣區建設領導小組會議的香港行政長官林鄭月娥、澳門行政長官賀一誠。（取自東網）

中共政治局常委、國務院副總理韓正昨在廣州分別會見參加粵港澳大灣區建設領導小組會議的香港行政長官林鄭月娥、澳門行政長官賀一誠。

新華社報導，韓正充分肯定香港、澳門特別行政區政府近期的工作。他表示，全國人大關於完善香港選舉制度的決定和全國人大常委會對香港基本法附件一和附件二的有關修訂，為落實「愛國者治港」原則、確保香港長治久安提供了堅實的法律保障，香港要抓緊做好本地立法相關工作，組織好今明兩年系列選舉。

韓正稱，澳門也要全力做好第七屆立法會換屆選舉工作。香港、澳門都要繼續把疫情防控作為推動經濟復甦和民生改善的首要工作，中央政府將一如既往給予全力支持。要認真落實好中央賦予前海、橫琴和河套地區的支援政策，進一步創新和完善體制機制，發揮好港澳獨特優勢，共同推進大灣區建設，保持香港、澳門的長期繁榮穩定，促進一國兩制成功實踐不斷向前發展。

(中時 )