沒想到就在PLG季後挑戰賽23日開打當天，再次傳出球員負面消息！儘管新竹街口攻城獅並未打今年季後賽，陣中前鋒潘冠翰卻驚傳多次發生婚外情，甚至還逼迫元配離婚的負面新聞，目前他的妻子已經無法忍耐，決定委託律師正式提告。

根據爆料內容，潘冠翰在老婆懷孕期間，就曾被抓到偷吃，去年加入新成立的新竹街口攻城獅，更跟老婆分隔兩地生活，上個月又被抓到出軌，對象還是一名女球迷，沒想到這次被抓包之後，潘冠翰竟然還不肯悔改，一直逼迫妻子離婚，

在潘冠翰偷吃新聞被爆料後，攻城獅球團也正式對外宣布球員戰力調整名單，球員潘冠翰在今年合約期滿後，確認不予續約。以下是攻城獅發布的新聞稿內容：

「針對稍早傳出潘冠翰於球季期間發生婚外情事件，經攻城獅球團查證後，潘冠翰私下感情生活雖屬個人行為，但其行為已違反攻城獅球隊管理規範，且嚴重影響球隊形象，球團將即刻予以釋出。

同時球團在此重申，球團於合約內皆有針對球員場外行為另訂規範，身為職業球員應更了解自身行為皆會對社會造成影響，球團將嚴格要求所有球員自律。」

(中時 )