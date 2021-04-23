竹陞科技4／23申請登錄興櫃股票 17:422021/04/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，竹陞科技（6739）已於23日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，竹陞科技成立於2017年7月間，董事長兼總經理為方泰又，主要經營業務是智能自動操作系統（AI）、製程數據採集系統（IOT）、遠程操控系統（RCM）等，送件時資本額為1億8,000萬元。 竹陞科技2020年業績，營收2億4,666萬元，稅前盈餘1,265萬元，稅後盈餘1,099萬元，每股盈餘0.61元。 《金融》股東會旺季到 金管會股務3提醒 力挺中小企業 台新銀完成民銀首件專利權融資案 (工商 ) #竹陞科技 #興櫃 #櫃買中心 #科技 #產業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 18萬劑牛結節疹疫苗抵台 拚4／28完成全國牛場注射 12:352021/04/23 生活 力抗美股皆墨＋爆量長黑 台股翻紅漲百點 11:012021/04/23 財經 數千萬張醫療險理賠一站通 台北市府先起跑 15:442021/04/23 財經 燃煤轉燃氣 再增台中港等4接收站 04:102021/04/23 焦點要聞 《興櫃股》真好玩去年每股虧損1.97元 今年可望虧轉盈 07:452021/04/23 財經 買東元股票案遭檢舉 菱光聲明：恪守上市櫃法令規定 15:352021/04/23 財經 黑心加水站抽地下水謊稱埔里山泉 無良業者2年爽賺6百萬 11:232021/04/23 社會 柯文哲體驗全國第一台「地籍謄本自動櫃員機」 16:102021/04/23 區域情報-台北 《盤後解析》權值老將奪兵權 台股拿回17300 15:072021/04/23 財經 體貼貨運司機 單一貨櫃查詢服務APP登場 16:182021/04/23 財經 《產業》築間餐飲集團加速擴張 今年營收挑戰40億元 13:082021/04/23 財經 財經熱門新聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 張忠謀才警告！少主入獄前留招 韓媒爆：台積電搶EUV輸三星 - 財經 30年大反擊！台股上萬七 謝金河點名這檔金融股風險低 - 財經 重押七期 興富發31億再獵地 - 財經要聞 - 工商時報 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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