櫃買中心23日表示，竹陞科技（6739）已於23日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，竹陞科技成立於2017年7月間，董事長兼總經理為方泰又，主要經營業務是智能自動操作系統（AI）、製程數據採集系統（IOT）、遠程操控系統（RCM）等，送件時資本額為1億8,000萬元。

竹陞科技2020年業績，營收2億4,666萬元，稅前盈餘1,265萬元，稅後盈餘1,099萬元，每股盈餘0.61元。

(工商 )