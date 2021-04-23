歐元區經濟在四月從疫情傷害中復甦的力道超乎預期，主因為歐元區主導性的服務業能擺脫新一輪的封鎖，意外地回復成長。

隨著歐陸新一波疫情，各國政府紛施以嚴格封鎖措施，強迫部分商業關閉，鼓勵民眾待在家中。根據路透上周調查，本季經濟復甦將遠遜於一個月前的預測。

但是IHS Markit綜合PMI初值讀數顯示，指數從三月的53.2上升到近九個月高點的53.7，並讓路透調查的預測52.8感到困惑。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson指出，在遏制病毒和加強管制的一個月裡，歐元區經濟表現令人鼓舞。而儘管服務業持續受到封鎖措施的衝擊，然企業調整和適應病毒的生活，並為未來更好的時光做準備，讓服務業回復到擴張。

服務業PMI從三月的49.1上升到50.3，回復到50榮枯線以上的擴張，並意外擊敗路透預測的49.1。

與此同時，製造業PMI從三月份的63.3升至63.4，高於預期的62.0。歐元區四月的工廠活動來到1997年中旬以來最活躍的月份。

衡量產出的指數也從63.3升到63.4。

Williamson表示，受壓抑的支出、補充庫存、新機器的投資，以及對前景的日益樂觀，都協助了產出和新訂單指數的創紀錄飆升。

未來綜合指數從67.9升至68.8，為自IHS Markit於2012年7月收集該數據以來的最高水準。

(時報資訊)