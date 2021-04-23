國巨(2327)受惠於併購效益顯現及終端需求強勁，第1季稅後盈餘為50.24億元，季增35.5%，單季每股盈餘為10.17元，由於各電子產業訂單暢旺，國巨營運可望維持往年趨勢，逐季成長至第3季，外資在國巨公布財報後多正面看待國巨，兩家美系外資分別給予國巨「加碼」及「買進」評等。

由於合併基美(KEMET)併購效益持續發揮，大中華廠區的產能利用率逐步提升，加上各區域客戶訂單需求暢旺，第1季合併營收為237.49億元，較上季增加6.9%，較去年同期增加136.9%，為單季歷史次高，第1季合併毛利率為39.1%，較上季增加1.1個百分點，但較去年同期減少1.2個百分點，營業淨利為60.44億元，營業利益率為25.5%，較上季增加2.6個百分點，但較去年同期減少0.1個百分點，單季稅後盈餘為50.24億元，較上季增加35.5%，並較去年同期大幅增加113.8%，單季每股盈餘10.17元，為近10季新高。

展望第2季，國巨表示，公司將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求，雖然全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，但今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

美系外資最新報告看好國巨能持續推升MLCC和r-chip產用率達80～90%，在價格環境逐季看增趨勢下，預估第3季可望迎來營運高峰，毛利率估可上看39.5%，調高今年至後年每股盈餘預估5%、4%、3%，分別達42.91元、49.17元及57.53元，同時將目標價調高至780元，重申「加碼」評等；另一家美系外資則重申「買進」評等，目標價上看760元。

(時報資訊)