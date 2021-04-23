台中捷運綠線將於25日正式通車，根據中捷公司統計，截至22日收班、試營運期間累計運量204萬人次，預計昨天試營運最後一天、運量將再衝高峰。而配合綠線通車後，其沿線14處轉乘捷運機車停車場，除松竹站、九張犁站將維持免費外，其餘12處都將開始收費，持電子票證可享每次3元優惠。

台中捷運綠線從上月25日展開為期30天試營運，中捷公司統計，截至22日晚間、累計運量已204萬人次，平均每日運量約7萬人次，而從25日中午正式收費營運後，起程票價以5公里內收費20元為基準，之後每2公里加收5元、最高票價為50元，持敬老愛心卡、愛心陪伴卡或兒童卡搭乘者可享有5折優惠。

台中捷運綠線上月25日展開試營運，截至22日收班，累計運量已達204萬人次。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

配合捷運綠線通車，中捷公司指出，捷運綠線沿線共18個車站，除舊社站、市政府站、文心森林公園站、高鐵台中站沒有設置轉乘停車場外，其餘14個車站都設有轉乘捷運機車停車場，試營運期間是採取免費開放，但正式營運後，除松竹站、九張犁站仍免費，其餘12處都將以每日20元、計次收費。

中捷公司強調，若是轉乘民眾持悠遊卡、悠遊聯名卡停車、繳費，並於搭乘捷運出站後1小時內完成取車，則每次可享有3元折扣。另為方便經常使用的民眾，也推出月租方案，每月收費300元、可單站租用機車位；若民眾在4月25日至今年12月31日期間內租用，則開放全線12站、月租費只要400元。

台中市交通局強調，為讓運輸資源發揮最大效益，配合中捷綠線通車，周邊公車路線也將從26日開始調整，其中，800及53路公車轉型為捷運接駁、改為綠1至綠3公車。

(中時 )