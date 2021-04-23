失智、長照是未來社會的一大課題，國立中山大學劇場藝術學系大四畢業生挑戰新銳劇作家簡莉穎劇本《春眠》，透過「跳耀式」場景，濃縮時空、年齡及情感的轉化過程，替觀眾帶來省思及正向的應對力量。

《春眠》是一部以老年失智為題材的文學改編作品，講述一對結縭數十年的夫妻歷經戀愛、工作、婚姻風暴後，女主角面臨晚年失智、住進安養院，男主角照顧女主角的內心煎熬、省思及自我成長的故事。

《春眠》導演、中山劇藝系學生吳鎧志表示，戲劇聚焦在男主角陪伴女主角度過生病難關，透過照顧另一半，發覺自己內心深處的情感，劇情內容可幫助正在歷經類似狀況的觀眾獲得正向力量，有繼續向前的動力。

吳鎧志指出，在國人平均壽命持續上升的情況下，了解失智症與長照需求是當務之急。透過戲劇，從年長者的角度呈現老人安養問題，包括如何讓長輩感受到尊重、溫暖、過著有尊嚴的老年生活，以及當自己變老時，如何在精神耗弱、記憶衰退時，維持良好的生活品質等。

最重要的是，中山大學劇藝系主任陳尚盈表示，這齣戲最大的挑戰是「劇本中跳躍式的場景」，也就是演員必須在簡單的動作中，不著痕跡地轉換年齡、情感與時空。學生也將故事剪裁得非常完整且流暢，必能觸動觀眾的心、引發共鳴。

《春眠》將於4月30日至5月2日在劇場藝術學系藝術大樓219實驗劇場演出，活動詳情請上臉書搜尋粉絲專頁「國立中山大學劇場藝術學系110級畢業製作《春眠》」查詢。

(中時 )