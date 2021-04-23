愛情從來沒有道理可言，每個人面對感情的態度大不相同，有些人積極追愛，勇於告白，有些人愛得低調，缺乏告白的勇氣，《搜狐網》命理專欄就點名3大星座男女，即便有心儀對象，也愛在心底口難開！

金牛座：輸不起

個性務實的金牛座愛上一個人的時候，會不動聲色的將愛意隱藏，原因很簡單，因為他們輸不起，他們需要時間證明對方是適合自己的，在對方沒有釋出更多信號之前，就算是憋到內傷也絕對不會輕易示愛。

獅子座：太傲嬌

愛面子的獅子座與生俱來的驕傲，讓他們莫名自信爆棚，面對心儀的對象會心甘情願的付出一切，雖然嘴上不說，但他們認為，對方應該要明白自己的心意，如果對方無動於衷，也沒有任何表示，自己若是主動告白失敗就太沒面子了。

巨蟹座：怕受傷

待人和善的巨蟹座其實相當沒有安全感，加上害怕受到傷害，總是用硬梆梆的蟹殼守護自己的玻璃心，面對心儀對象，即便愛得濃烈也不敢輕易表明，只有對方慢慢接近，巨蟹座才會偷偷從殼裡探出頭來給予相應的互動。

(中時新聞網)