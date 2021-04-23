交通部航港局23日表示，澎湖地區民眾期盼的新臺澎輪營運及建造計畫，經行政院於4月初核定，航港局隨即上網公告「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」，預計5月上旬完成評選，首度由中央政府以20年期的航班採購方式，由航商備妥符合標案所訂規格之新船，預計2年4個月後(即2023年8月)汰換老舊「臺華輪」，提供高雄-馬公航線全新的航班服務。

航港局長葉協隆表示，為滿足臺澎間基本民行需求，並因應澎湖未來觀光發展，經盤點臺澎間旅運及車輛、物資運送需求，確保航安無虞及提升服務品質的原則下，由航港局首度提出「新臺澎輪營運及建造計畫」。

葉協隆表示，盼透過20年期的長約遴選優質航商建造1艘新船，新船需能載運600名以上旅客，且其中300個需設計為臥鋪，另也加大載運車輛的需求，未來新船的駛上駛下空間須能同時載運80輛小客車、4輛大型遊覽車及10TEU的貨櫃，總噸位需達8,300以上，滿足臺澎間海運客、貨運送服務。

葉協隆進一步表示，新臺澎輪除注重整體美學規劃、旅客搭乘舒適空間的提供外，未來的建造及營運模式，打破以往由政府委託船廠造船後再由航商營運的傳統模式，透過長期契約關係，使航商可依營運需要設計新船，引進民間經營彈性，活化船舶運用，確保船舶妥善率，減輕政府財政負擔，本案已啟動，刻正辦理公告招標，新臺澎輪預計2023年8月建造完成。

(工商 )