記者會後，行政院長蘇貞昌（右）與文化部長李永得（左）在台灣文學基地談天，蘇貞昌更回憶起在日式建築為母親按摩的往事。（郭吉銓攝）

迎接世界閱讀日，文化部所屬16場館推出「走讀台灣」系列活動，讓大眾能隨不同主題路線，在旅行中「走」進書中。策展顧問、社會學家李明璁表示，今年是台灣文化協會成立百年，走讀主題之一便是向文協致敬。今年走讀台灣活動以更在地化的方向規劃，除了廣為向全國的閱讀社群徵件，也體現在經典的走讀路線上。

李明璁表示，台灣文化協會於1921誕生於台北大稻埕，光成立大會就超過上千人參與，不只知識分子，士農工商也齊聚一堂。短短幾年內，舉辦各類演講、劇團、辦報、開書店等活動，參與人數多達20萬，這些百年前對台灣社會現代化有關鍵意義的文化啟蒙運動，到今日仍有深刻影響。

作家楊双子分享，系列活動中，他也在台中與獨立書店合作，以自己的小說寫到的台中文學地景進行2條路線規劃，期盼帶領大家實踐「文學的日常化、日常的藝術化」。國立台灣文學館長蘇碩斌則說，走讀台灣活動從2019年推出以後，結合了走讀路線，讓台文館找到更多推廣文學的方法。

走讀台灣活動將以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「台灣文化協會百年啟蒙」作為6大主題，文化部16間附屬館以不同主題規劃逾50條路線、超過150場次相關活動。作家楊双子、林立青及導演王小棣等30位包含作家、漫畫家、主播、企業家、歌手、體育界等各領域知名人士也將共同響應。

文化部長李永得表示，主題「台灣文化協會百年啟蒙」，是文化部規劃文協百年系列活動之一。從現在起至文協成立百週年當日，文化部規劃包含音樂、美術、電影、文學等一系列策展，期盼讓國人知道當年文協前輩如何用藝術、文化啟蒙台灣，國立台灣文學館及國立臺灣歷史博物館將升格三級機構，「這是我們獻給臺灣文協百年最重要的禮物」。

行政院長蘇貞昌則實際參與由散文作家廖玉蕙帶領的故事共讀活動，與小朋友們互動熱烈。他表示，感謝不斷願意在燈下、在家裡、在圖書館中，在各方面繼續寫作的作者。政府會持續推動各項鼓勵閱讀及扶植出版業的政策，如讓作者及出版業都能獲得合理補貼的公共出借權政策等，期許文化部繼續努力，為出版產業投入更多資源、鬆綁各項困難。

(中時 )