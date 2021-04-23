富邦悍將今天做出球員異動，拉上陳凱倫、王詩聰，將莊韋恩、張冠廷下放二軍，總教練洪一中表示，莊韋恩在沒有春訓的情況下，可能有些適應不良，除了下二軍磨練外，洪總也給了莊韋恩1個課題，「就是要練得更壯一點。」

莊韋恩升上一軍首日就成為球隊致勝英雄，他在延長賽敲出再見安打，但除了一軍初登場有雙安表現外，近6戰20打數只有1支安打，昨天被移出先發名單，今天降下二軍。

洪一中表示，因為莊韋恩當兵的關係，沒有與球隊一起春訓，所以有些小細節可能沒辦法注意的那麼清楚，「之前只看他在二軍打擊數字還不錯，上來可能有些適應不良，再讓他下去多練習一下。」

洪總也指出莊韋恩需要加強的課題，就是要把自己的身體素質練得更強壯一些，「他的身材太小隻了，現在球又不彈，力量要多加油，要打超過外野都有點難，真的太瘦、太小隻了，但唯一的好處就是速度很快，就是要練得更壯一點。」

(中時 )