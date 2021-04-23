立法院今天三讀通過「勞工職業災害保險及保護法」，包括所有受僱勞工、家事移工等，皆是強制納保對象，預估增加50萬餘名，將有逾1100萬勞工納入保障之中，如果雇主未幫其加保，並遭遇職災，最重可要求投保單位繳回保險給付最高436萬元，並處以最重10萬元罰鍰，合計可處446萬元。

三讀通過的「勞工職業災害保險及保護法」擴大加保對象，受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，全部強制納保，推估新增4人以下事業單位33萬受僱勞工、23萬4476名外籍家庭看護工等都將納入保障之中。

此外，「勞工職業災害保險及保護法」，投保薪資上限提高至7萬2800元，下限提高至基本工資外，並充實各項給付權益，如傷病給付前2個月發給平均月投保薪資100％，之後發給70％，失能年金改按投保薪資比率發給，不按年資計等。

勞動部指出，勞工萬一發生職災，再也不用擔心薪資與投保薪資落差大、兼差打工薪水低，或是剛踏入職場年資短等，都可獲得更適足的保障。對雇主而言，每月支付小額保費，就能讓勞工獲得大的保障外，雇主也可減輕動輒數十萬甚至上百萬元的職災補償責任，有助企業穩定經營。

此外，未來單獨立法後，將由保費收入編列經費，成立職業災害預防及重建中心統籌辦理職災預防及重建工作，藉由預防及重建機制的有效連結及強化，於前端落實預防作為，減少職災發生，並於勞工發生職災時，透過積極之重建措施，協助職災勞工重返職場，以建構預防、補償及重建完整職災保障體系。

勞動部強調，給勞工一個安心、安穩及安全的職場，向來是勞動部努力的目標，藉由「勞工職業災害保險及保護法」的立法，未來在第一線工作的勞工朋友都能享有一個安全、健康的勞動環境，勞動部也將儘速研訂相關子法及措施，讓法案順利上路施行。

(中時 )