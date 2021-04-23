大陸33歲當紅女星趙麗穎與馮紹峰結婚2年多，育有1子想想，夫婦倆今(23日)突然共同宣布離婚，並強調是和平結束婚姻關係，消息震驚演藝圈。趙麗穎不久前接受時尚雜誌的專訪也被翻出，文中她談及對愛情的體悟，更讓不少網友恍然大悟，訝異原來趙麗穎已經說得很明顯了。

趙麗穎4月初接受時尚雜誌訪談，因為與馮紹峰離婚事件被翻出，她在訪談中侃侃而談對愛情的體悟。趙麗穎先從手機中翻出一段話，一句句唸給記者聽，「他有能力一個人在這個世界上生活，他一個人就可以跟世界建立起關係。通過自己的勞動，通過自己的專業，這樣生活本身是富有活力的，只有這樣的人才能輻射出去溫暖，才有能力給別人一種信心和快樂。不是說我是一個匱乏的人，我是一個焦慮的人，對方就變成一個資源，就變成一個工具。」

趙麗穎強調與馮紹峰是和平結束婚姻關係。(取自趙麗穎微博)

趙麗穎接著表示，愛情同樣會有這種誤區，很多人覺得過得很孤獨、焦慮，生活裡面有很多困難，覺得能夠找一個人彌補、幫助我，在一起好像就能得到寬慰。但這個角度特別片面，因為愛情本來就是兩個人的情感，「所以在愛情中我們要把自己心態調整好然後再去生活，不要過分依附任何一方情感，要有能力做自己的事情，做自己的決定，我們要能夠獨立思考自己的人生。」

趙麗穎的這段話更被不少網友認為，兩人一開始奉子成婚，最終趙麗穎在家庭與事業中，還是選擇了拚事業，「支持小趙搞事業，不要戀愛腦」、「反正她離婚也能過得很好，經濟能力很重要」、「不要妄想通過男朋友、老公來解除自己痛苦，說不定他們不能帶來快樂幸福，還會帶來更多痛苦」。

趙麗穎、馮紹峰因為拍攝電影《西遊記女兒國》及電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》爆出緋聞，兩人2018年10月承認戀情並宣布結婚，並在隔年2019年3月生下1子。然而小倆口今(23日)更發布共同聲明，證實離婚一事，稱因工作相識結緣走到了一起，也因工作聚少離多而重新選擇回到朋友關係。隨後趙麗穎也被發現在宣布離婚後，火速清空微博上有關馮紹峰的隻字片語，與馮紹峰各自安好。

(中時新聞網)