嘉義縣副縣長吳容輝（左）將接任台鹽綠能公司董事長一職。（取自嘉義縣政府網站∕呂妍庭嘉義傳真）

台鹽轉投資的台鹽綠能公司由經濟部政務次長曾文生代行職務至今，今23日下午經濟部核定新任董事長人事案公布，由曾任台灣菸酒公司董事長，現任嘉義縣副縣長吳容輝接任，吳容輝受訪時證實已接獲人事案公文，30日將離職接任新職務。

輔大企管系、中正大學企管碩士畢業的吳容輝，熟稔嘉義縣務，有行政能力，且歷練豐富，從李雅景、陳明文、張花冠到翁章梁，先後擔任4位首長副縣長，經歷是台灣地方自治史上第1人，2016年在立委陳明文推薦下，接任台酒董事長，在台酒2年4個月任內，力拚百年企業轉型，帶領台酒走向年輕化的經營策略十分成功。

翁章梁選上縣長後，吳容輝接受翁章梁邀請，回鍋出任副縣長一職，近期地方上陸續傳聞吳容輝可能要退休，對此，吳容輝表示，當時是為了協助翁章梁才接任副縣長，隨翁章梁就職2年，縣政穩定發展，他確實萌生退休或轉換跑道的念頭，現在陳明文力薦下擔任台鹽綠能董事長，吳容輝指已有台酒事業的經驗，對公股事業體熟悉，會全力以赴。

吳容輝昨還親自主持嘉義風力發電座談會，當時毫無異動跡象，透露今下午到義竹鄉了解漁電共生案相關工程時突然接到人事命令，加上30日就要去職接新工作，「時間很趕」，這兩天會抓緊時間打包。

至於新任副縣長人選？日前外傳可能由某已連任兩屆的鄉鎮長轉任，對此，吳容輝說，相信翁縣長會有自己人事安排。

(中時 )