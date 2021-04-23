陽明海運啟動體育選手贊助計畫，以定額、長期性贊助國內優秀具發展潛力之競技賽事體育選手為主，而該項體育選手贊助方案，首位贊助對象為桌球小將鄭樸璿，也將接受其他體育選手申請。

鄭樸璿今年剛滿15歲，但已陸續在今(110)年桌球國手選拔賽一路過關斬將，成功取得中華青少年及成人中華桌球國手資格，敏捷的擊球及高度的專注力實為桌球界最具潛力的新星之一。

陽明本身持續推動職場運動風氣，善盡企業關懷員工之責，總公司與分公司均設有各式運動性社團，鼓勵員工於工作之餘積極參與，培養良好運動習慣以促進身心健康，同時亦定期舉辦運動競賽，透過賽事競技凝聚員工之向心力。

而除了對員工照顧的重視外，陽明海運亦期待能將內部運動風氣的培養擴及至外部，以協助社會共榮的角度出發，進一步支持國內具有發展潛力之年輕、專業體育選手，以企業資源協助選手專心於體育專業職涯規劃，具體落實人才培育，發揮「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任精神。

專業體育選手的養成需投注極大的資源，陽明海運期望藉由企業資源的投入，可以協助更多類似鄭選手一般具潛力之運動員得以減輕負擔，無後顧之憂專心訓練，爭取更佳之賽事成績。

體育選手贊助與申請管道，請詳見陽明海運公司官網或逕洽陽明海運公共關係組，電話：02-2455-9988/分機800/公共關係組-詹昂勳，電子信箱：[email protected]

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