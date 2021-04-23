化解三接爭議，總統蔡英文希望各界不要排斥任何方案的可能性；據了解，行政院近日可望公布替代方案的評估結果，第三天然氣接收站外推方案原則「不超過環評範圍」，希望共創藻礁與三接爭議的雙贏。

環保團體發起的藻礁公投預訂8月舉行，總統蔡英文22日邀請環保團體進總統府對談，如何化解三接站興建與藻礁爭議，雙方並無共識。總統府已將環團的意見整理送至行政院，經濟部正就各種替代方案進行評估中。

知情官員今日表示，目前正由經濟部綜合整理、逐一評估規劃所有環團意見，由於替代方案相當多元，以目前時程來看，最有可能的是將三接外推至不超過環評範圍，因為這影響工程時間最短，其他方式都要重新環評，時間上根本來不及。但最後能外推多少，是否推到環評範圍的上限，仍需等經濟部的詳細評估報告，會儘快對外說明。

由於環保團體曾主張，三接若要外推，至少要外推5公里，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則認為，「所有沒有離開大潭藻礁的，都不是可行方案」，堅持三接站的興建，必須搬離觀塘工業港現址。

官員指出，若外推5公里，將超過原有環評範圍，也就是必須重做環評，延長的時間恐怕五年起跳，而恐怕工程困難更高、海象更差，時程都要重新計算，目前還沒有計算環評時間。

三接外推方案最初是由前環保署長詹順貴所提出，將三接觀塘現址再往外海推移至離岸1,000至1,500公尺，目前為離岸742公尺。

官員說，行政院公布外推方案時，會敘明選擇此外推方案的原因，包含工期、經費、可行性及對後續電力穩定等影響的各類評估，未來行政院長蘇貞昌參與由黨中央舉辦的全國巡迴說明時，也會清楚對外解釋。

行政院發言人羅秉成則表示，三周前蘇貞昌已指示經濟部，就環團所提出的各種替代方案的工程時程、預算、可行性來進行再評估，而無論是哪一種方案，都還在由部會評估中，尚未到政院做最後確認，若評估有結果，確認後會儘快來向外界統一說明。

(工商 )