嘉義基督教醫院牙科、新陳代謝科攜手共同照護牙周病及糖尿病友。（廖素慧攝）

糖尿病、牙周病常會互相糾纏，糖尿病患比一般人容易罹患牙周病，牙周病也會影響糖尿病的治療，嘉義基督教醫院成立共同照護網，以問卷篩檢評分找出潛在患者，加以預防及全方位照護，以期早期發現早期治療。

55歲張先生是糖尿病患者，而牙齒又反覆腫脹、出血，影響進食，造成健康及生活品質不穩定，嘉基牙科團隊找出問題癥結，啟動牙周與糖尿病的照護模式，緩解了牙周病問題，也有助於血糖控制。

嘉基院長姚維仁表示，「病從口入」告訴我牙齒健康很重要，牙周病可能是其他疾病的警訊，糖尿病和牙周病之間相關性密切，成立「共同照護網」，提供牙科及糖尿病的共同照護，醫病雙方能一起贏。

嘉基牙周病科醫師鄭嘉瑢指出，牙周病與許多全身性疾病都是互相影響的，糖尿病最為明顯，因為罹患牙周病時，口內致病菌會進入血液，引起體內的發炎反應，並影響組織表面的胰島素受體，讓血糖居高不下，治療成效不彰或增加併發症。

嘉基新陳代謝科主任游慧宜說，血糖控制不佳的糖尿病者，出現牙周病的機率是一般人的2至3倍，高血糖更易滋長牙周致病菌，常見口內反覆且多處牙齦化膿、腫脹和出血，影響牙周病的治療效果。

嘉基牙科主任黃薰玉表示，根據統計，9成以上國人患有不同程度的牙周疾病，且是35歲以上成年人牙齒脫落的主因，嘉基「共同照護網」透過問卷篩檢評分，篩選相關風險的病人，進入牙周與糖尿病的照護模式，提升治療品質，早期發現早期治療，可恢復咀嚼力，並降低罹患其他全身性疾病的風險。

(中時 )