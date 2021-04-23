2020年9月21日晚，47歲三重客運司機許英豪一時失控，將公車開上內湖路人行道，導致54歲許姓路人被撞身亡、鄭姓巡邏員警雙腿重傷，士林地方法院23日開準備庭，許姓駕駛否認當天吸毒開車，辯稱吸毒是案發3天前，但檢察官根據抽血報告及監視影像，質疑他所言不實，當庭請求更改原起訴要旨，改為「案發96小時內都可能吸毒」。

許姓司機向檢察官供稱，他確實有吸毒習慣，但車禍發生前最近1次吸毒，是9月18日在基隆住家，也就是案發的3天前，強調當天開車並未吸毒。

檢方起訴指出，許明知吸毒會導致極度疲憊、麻木、抑鬱等，足以影響安全駕駛的效果，21日中午仍執意上班，開公車載送乘客，導致晚間8時7分，失控撞上人行道，導致1名路人被撞重傷不治、1名員警雙腿重傷，至今仍未回復，全案依過失致死罪起訴。

士林地院23日開庭，許姓司機精神恍惚，全程幾乎都由辯護人代答，強調他是打瞌睡才釀成意外，否認是吸毒影響精神。

但庭中勘驗公車內監視器影像，許姓司機肇事前，先是用右手抱住胸口，接著身體微微傾倒，撞上人行道機車後，過了整整16秒才有反應，當時許大喊「係啊拉！（台語：死了啦！）」，接著在車內來回走動，最後才透過車窗要車外經過的民眾幫忙報警。

檢察官認為，許的狀況不像是打瞌睡，種種行為應是吸毒造成的恍神，因此16秒後才有所反應，且毒驗報告發現許的安非他命濃度為1160，甲基安非他命濃度6010，檢察官認為許之前供稱的3天前吸毒，可信度不高，請求將原起訴意旨改為「採尿時間回溯96小時內」，意即案發前1至96小時內，都有可能吸毒。

許的法扶律師則表示，許當天從中午就開了很久的車，所以才因精神不佳而肇禍，每個人遇上事故的反應時間都不一樣，希望檢察官提出積極事證，證明車禍與許吸毒有關，全案正由士林地院進一步審理中。

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(中時 )