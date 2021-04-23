世界兩大經濟體——歐盟和中國就市場准入完成艱辛談判並可望簽訂協定後，被認為是中美戰略對抗氣氛下的一股清流，但預計在明年初簽訂的進程現在卻在歐盟議會中遭遇越來越大的阻力。反對此一協定的歐盟議員認為，他們批評中國人權問題就遭北京制裁，如此歐盟議會沒有可能批准該協定。

《德國之聲》指出，德國總理梅克爾在擔任歐盟輪值主席的最後一天，也就是2020年12月30日，歐盟和中國就投資協定暫定文本達成了共識。在梅克爾大力支持下，此項歷經7年的談判終於趕在她卸任前完成。歐盟各國正在就協議內容進行逐條審議，但有些專家對協議的評價簡直是毀滅性的，他們認為協定談判顯然為了在年底前交差而倉促完成。波蘭國際事務協會對投資協定的評估也非常糟糕。

綠黨籍歐盟議員萊因哈德．比蒂科夫（ Reinhard Bütikofer）授權波蘭國際事務協會對投資協定文本進行了評估。比蒂科夫是歐盟議會中國議題工作小組的負責人，是一位活躍的中國問題專家，經常大聲批評中共，也因此與其他數名歐盟議員遭北京制裁。

比蒂科夫是歐盟議會中國議題工作小組的負責人，是一位活躍的中國問題專家，經常大聲批評中共，也因此與其他數名歐盟議員最近遭到北京制裁，限制其入境中國。（圖／推特@bueti）

報導說，歐盟議會中的有數個黨團代表團都對協議文本有所不滿，議會要對協定達成共識至少要等到今年底，走完批准生效流程還需要很長時間。現在一些同中國經濟關聯不大的小國，反對協定的呼聲越來越高，波蘭國際事務協會撰寫的評估報告也批評，協議主要顧及了汽車行業等德國和法國大型企業的利益，缺乏中小型企業的條款。

不過另有歐盟委員會成員認為，固然協定是在德國擔任輪值主席國期間簽署的，但不能因此說這就是一份德國版的協定，畢竟歐盟委員會代表所有歐盟成員國。歐盟委員會認為，協議給予歐洲企業同等市場待遇，是中國首次做出的讓步。此外，中國方面還承諾企業補貼將增加透明度，並共同設立市場糾紛的調解機制，這都是正確方向。

反對者指出，協議文本沒有確立真正的仲裁機制來保護受大陸市場歧視的歐洲企業，如果西方企業想要利用這種仲裁機制，有可能會被中國市場排除在外，因為中國法治不健全，相關的協定落實沒有保障。

波蘭國際事務協會的報告中稱，過去幾年中共加強對經濟運行的干預，投資環境不安全性增加。而且中國的承諾措辭含糊，比如中方「將努力」滿足國際勞工組織的勞動保護標準，當要求中國先簽署國際勞工組織公約後，投資協定方可生效， 如此才能迫使中方改善勞動條件。

歐盟委員會警告稱，成員國不應對投資協定期望過高，協定本身不能解決人權和強制勞動問題，但協定本身對解決上述問題會發揮促進作用。投資協定與人權應分開來處理，中國至少首次對國際勞工組織公約表示了認同，這不能不說是一個進步。

歐盟各經濟協會對歐中投資協定達成共識表示讚賞，並強調該協定將為歐洲企業提供新的機遇。未來不應給予投資協定過多的政治期望，從經濟角度而言，投資協定具有豐厚回報已形成重要共識。儘管如此，因為一些歐盟議員批評中國人權狀況遭到中國制裁，在這種情況下，歐盟議會沒有可能會批准該協定。

(中時新聞網)