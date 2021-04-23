桌球界金童玉女江宏傑和福原愛多年來被外人視為「模範夫妻」，豈料從3月初被爆出鬧婚變，又發生福原愛約會高帥男，讓眾人感到難以置信；在時隔52天後，今（23日）傳出江宏傑22日已向法院訴請離婚，此舉竟被一向挺福原愛的日本網友推爆，更有人氣得直呼「對小愛非常失望」。

江宏傑22日向高雄地方法院訴請離婚，消息曝光後，經紀公司對此未否認，表示「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家」，而少年及家事法庭未證實此事，但據悉江宏傑確實已在22日送件、訴請離婚。

目前人在日本的福原愛也透過事務所回應，感謝江宏傑願意給彼此協議的機會，也強調自己會為了小孩選擇最好的方式，且希望粉絲們都能繼續守護他們；從中看出兩人預計將展開小孩撫養權爭奪戰，但從福原愛回應的一席話，無法確認她所謂「最好的方式」，是否就是將3歲女兒和2歲兒子帶回日本撫養。

而江宏傑提出訴請離婚意外被日本網友推爆，從鬧婚變以來，日本人多半都是替福原愛說話，這次反而紛紛力挺江宏傑，「支持江宏傑先生，對小愛很失望」、「如果最後由法院判決，希望可以讓小孩跟著江宏傑」、「不是小愛想分手嗎？怎麼是江宏傑提出離婚？」、「考慮到孩子的環境，給孩子熟悉並有益的環境，我認為孩子適合跟著爸爸」。

(中時新聞網)