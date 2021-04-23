標普全球評級4月22日將其對台灣的非委託主權評等，由「AA-/A-1+」調升為「AA/A-1+」。長期評等展望為「正向」。 此項調升動作，效益立即正面擴散到相關國營事業，標普台灣子公司中華信評今（23日）調整台灣高鐵、漢翔航空的信用評等或評等展望，兩家公司都得到更好的信評結果。

23日的最新評等行動，包括：台灣高速鐵路股份有限公司 (台灣高鐵)的發行體信用評等由 「twAA+/twA-1+」調升為「twAAA/twA-1+」。長期評等展望為「穩定」；漢翔航空工業股份有限公司(漢翔)的評等展望由「負向」調為「發展中」，同時確認漢翔的評等為「twAA-/twA-1+」。

中華信評評估認為，台灣高鐵與台灣政府間具有非常強的關聯性，且台灣政府直接或間接持有該公司約63％的股權，因此該公司非常高的可能性獲得台灣政府的特別支持。至於漢翔的評等行動，中華信評指出，該公司因新冠疫情爆發而績效表現有所轉弱，卻又受惠自台灣主權評等的調升，因此將漢翔的評等展望由「負向」調為「發展中」。

中華信評表示，此次評等行動是反映中華信評預期，在未來12至24個月期間，台灣高鐵與漢翔將因為可獲得來自主權評等的外部支持而持續受惠。

除了上述兩家政府高持股的事業，百分之百國營事業的台灣電力股份有限公司(台電)、台灣自來水股份有限公司(台水)、交通部臺灣鐵路管理局(臺鐵)與桃園國際機場股份有限公司(桃園機場公司)，中華信評指出，此次也確認這些公司的「twAAA/twA-1」評等，已是中華信評所能授予的最高級別，因此沒有變動，估計這些機構會獲得政府較低至略高程度的特別支持 。此外，台電發行的各期受評債券的債務發行信用評等，目前也維持不變。

(工商 )