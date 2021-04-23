美國太空探索公司（SpaceX）23日於佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射「載人龍」（Crew Dragon）太空船，準備將4名太空人運上國際太空站（ISS）。這是在載人太空任務中，首次使用先前已執行過同樣任務的太空船。

這艘被命名為「奮進號」（Endeavour）的「載人龍」太空船，於當地時間23日上午5時49分（台灣時間同日晚間17時49分）成功發射，並於12分鐘後順利進入軌道，預計24日上午5時10分與國際太空站對接，讓4名太空人開始執行任務。「奮進號」將在太空站中停留約6個月，預計10月31日返回地球。

這是「奮進號」的第2趟載人太空之旅，其2020年5月30日曾參與Demo-2太空任務，首次驗證以「載人龍」搭載太空人上太空，當時在太空中停留了63天。其姊妹船「堅韌號」（Resilience）2020年11月16日升空，目前正與國際太空站對接，預計4月28日返回地球。

值得一提的是，本次乘坐「奮進號」的女性太空人麥克阿瑟（Megan McArthur），與先前曾參與Demo-2太空任務的資深太空人班肯（Bob Behnken）為夫妻，且同樣擔任駕駛員，因此2人坐在該船的同一張座椅上。麥克阿瑟先前打趣地表示，她可以跟老公說：「嘿，我要上路了，把鑰匙給我吧？」

除了「奮進號」之外，本次擔當發射的獵鷹9號火箭（Falcon 9）也是「舊貨」，先前曾用於「堅韌號」11月的飛行任務。「堅韌號」的下一次任務則預計9月執行，將載運4名「平民」太空人前往低地軌道（Low Earth orbit）進行短期任務，是首次完全沒有官方太空人參與的載人太空任務。

(中時新聞網)