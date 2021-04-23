【回憶殺】泰國女星Tai Manusanan Pandee （Tai）擁有甜美外型，曾紅極一時，原本在演藝圈一帆風順，未料後來爆出染毒醜聞重創形象，更被發現在街頭行乞，最後於去年全身痙攣猝死，享年33歲。

Tai曾演出《Noodle Boxer》（傻瓜拳擊手）、《See How They Run》等電視劇，甜姐兒形象深植人心，還被視為很有發展潛力的女星，除了演戲，Tai還在曼谷一些酒吧駐唱，當紅時每月收入至少幾十萬泰銖，人氣相當高。

Tai後來染毒，重創形象。（圖／翻攝自泰網）

未料，Tai後來發生一場嚴重車禍，男友不幸喪生，而她的頭部也在意外中遭到重創，這場事故對Tai打擊很大，她自此開始意志消沉，不但精神狀況出問題，甚至染上吸毒惡習，更淪落到以偷竊維生，曾在2016年兩度因為偷錢和手機被捕。

Tai生前更曾被民眾直擊在街頭行乞，當時她剃光頭髮和眉毛、骨瘦如柴，穿著相當邋遢，整個美貌大崩壞，精神狀況也十分不穩定，一見到人就會向對方要錢，或時不時咬著手指自言自語「肚子很餓」。

Tai被發現在街頭行乞，美貌崩壞，最後四肢痙攣慘死，享年33歲。（圖／翻攝自泰網）

Tai的慘況曝光後，曾有媒體找到她受訪，被問到想不想重回演藝圈？她就強調自己已經戒毒，會努力把病治好，「求求娛樂圈前輩們再給我機會。」沒想到去年7月，就傳出Tai猝逝消息，據悉，淪落街頭的Tai，在逝世前3天苦求1名81歲老人收留，沒想到3天期間，Tai 身體會不停發抖並一直流口水，事發當天老人要叫她起床時，才發現她已經斷氣，而且四肢痙攣，死狀悽慘，年僅33歲香消玉殞，讓人看了不勝唏噓。

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(中時新聞網)