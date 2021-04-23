蘋果(Apple)全新紫色iPhone 12系列將在23日晚間8點開放預購，台灣有不少電信商率先開放消費者預定。稍早之前遠傳電信公布預約數據，買氣最旺的是iPhone 12 128GB，與市調機構GFK的3月份通路銷售數據一致！

率先開放果粉預定紫色iPhone 12系列的遠傳電信指出，截至今（23）日16:00，申辦紫色iPhone 12比例超過8成；其中預約登記iPhone 12 128GB的果粉比例最高，接近5成；其次為iPhone 12 256GB，比例近2成。針對紫色iPhone 12系列的買氣，遠傳回覆符合當初預期。

從遠傳提供的數據來看，iPhone 12系列中，5.4吋螢幕的iPhone 12 mini確實買氣不如iPhone 12，畢竟iPhone 12系列支援5G，小螢幕就代表電量小，即便是喜愛單手使用iPhone，也不得不考慮電池續航力這個使用上最為實際的問題與需求。

(科技)