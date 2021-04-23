大甲區文曲路一家無照回收廠長期占用道路，業者不但不改善，反而變本加厲。（市議員吳敏濟服務處提供／陳淑娥台中傳真）

大甲區文曲路一家無照回收廠長期占用道路，市府施鐵腕進行斷水電。（市議員吳敏濟服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區文曲路一家無照回收廠，長期在道路及民地堆放廢棄物，迫使學童上下學走快車道，市府相關單位上月底會勘後要求2天內清除，業者不但未處理反而變本加厲，市府23日施鐵腕，依法將業者斷水斷電，遏止囂張行徑，維護學童及用路人安全。

市議員吳敏濟表示，張姓無照回收業者長期違法堆放廢棄物，影響行車安全，文曲里及武陵里長及當地里民向服務處陳情，上月31日即召集相關單位會勘，大甲警分局也當場開單告發，勒令廠商2日內清除。

吳敏濟表示，上月31日會勘後要求清除通道，業者也不清除，經市府勸說甚至開罰，不但不理會，甚至變本加厲，不僅將廢棄物堆放道路兩旁及交叉路口，甚至連私有地也占用，迫使學童只能走快車道險象環生，農民耕作不便，居民出入通道也被堵住，行徑相當囂張。

經發局工業科長潘守廉指出，月初前往稽查確認屬新增未登記工廠，違反工廠管理輔導法第28條之1，依法勒令停工；4月19日複查後仍持續作業，已會同警察局及台電依法執行斷水斷電。

環保局稽查大隊隊長羅文龍表示，近日已請示承辦檢察官，經指示已無證據保全，將函命行為人限期清除改善，如未改善，環保局將執行代履行作業。針對占用道路部分，由於事涉用路人行車安全，已要求業者將堆置物移入廠內，否則將配合警察局依路霸條款強制清除。

(中時 )