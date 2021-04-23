溫柔婉約的女生總是能吸引異性注意，不過有些星座女不但不溫柔，甚至不愛聽話，但大剌剌的性格反而深得男友喜愛，也讓人好奇她們究竟有什麼魅力，《搜狐》近日分享4位個性不溫柔，男友卻更寵愛她們的星座女。

1.牡羊座

牡羊座的女生個性大剌剌的，非常討厭虛偽，不會隨波逐流，很有自己的個人風格，任何時候都清楚知道自己的立場在哪，也因為她們的個性直爽、沒有城府，與她們相處起來，給人一種舒服的感覺，所以自然會吸引異性的注意，有交往對象的話，反而讓戀人更想寵愛她們。

2.射手座

射手座女與牡羊座非常相像，她們都屬於灑脫活潑的類型，而且還擁有正能量，給人帶來積極向上的動力，當遇到事情時，她們不會因害怕而退卻，反而更堅強的面對，射手女沒有功利心，為人非常真摯，就像是小孩子一樣，但有時做事不懂瞻前顧後而闖禍，而這也是她們可愛的地方，讓男友產生保護慾。

3.水瓶座

水瓶座女聰明伶俐，喜歡耍小聰明，獨立能力強，從來都不走溫柔女友的路線，就算男友不在身邊，她們一樣可以把自己照顧的好，而與她們接觸過後，會發現水瓶座非常隨興，說話與做事甚至毫無邏輯，但不會因小事而生氣或翻舊帳，因此讓男友越來越喜歡。

4.天秤座

天秤座女在社交上非常出色，而在經營感情時，她們也懂得分寸，何時該強何時該弱，都拿捏得恰到好處，因此儘管她們個性並不是很溫柔，但在關鍵時刻，她們懂得對另一半示弱，甚至逗對方開心，因此輕鬆的就將戀人的心抓牢，男友也更寵愛她們。

(中時新聞網)