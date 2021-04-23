荷蘭半導體生產設備大廠艾司摩爾（ASML）周三(21日)公布2021年第一季財報，在全球晶片需求強勁下，首季業績遠超市場預期，並上修今年全年財測，預估2021年營收將成長30%。該公司獨家提供的極紫外光(EUV)曝光設備，成為晶圓代工廠跨入先進製程生產的關鍵，據韓媒報導，從財報分析來看，台積電奪下的EUV機台竟輸給競爭對手三星電子，可能跟三星少主李在鎔去年親赴ASML拉貨有關。

全球晶圓代工龍頭台積電在7奈米製程取得重大進展後，拉開與競爭對手三星電子在晶圓代工領域的差距，更導入EUV機台，生產7奈米強效版（N7+）極紫外光（EUV）微影製程技術，協助客戶快速實現先進產品設計，並大量導入市場，ASML供應的半導體生產設備功不可沒。

據韓媒 《BusinessKorea》報導指出，ASML今年首季營收達 44 億歐元，超越財測目標，毛利率 53.9%同樣超過水準，淨利來到 13 億歐元。第一季的新增訂單達47億歐元，包括來自23億歐元的EUV機台訂單。

報導分析這份財報，並指出其中有44%、43%營收貢獻分別來自南韓與台灣客戶，相較於2020年第四季的31% 和 39%，這次南韓的規模贏過台灣。

此外，三星對全球半導體生產設備龍頭美商應材 (Applied Materials)同樣擴大下單規模，2021 年首季銷售數據，南韓客戶從上季的12%提高25%，台灣客戶則是從33%降至23%。隨著全球晶片短缺問題嚴重，南韓的半導體公司繼續採購設備擴大生產，三星也計畫在美國德州與南韓建立新的生產線，應付市場巨大需求。

據去年《電子時報》報導，台積電2020年下半年全力衝刺5奈米量產，2021年展開3奈米生產線建置，對EUV機台需求劇增，甚至傳出台積電在2021年底將拿下超過50台，三星預估只能拿下25台。EUV曝光設備一台造價約1億歐元(約37億元新台幣)，為台積電與三星在先進製程之爭的關鍵資源。

當時三星集團實質領導人、三星電子副會長李在鎔去年下半年前往歐洲商談，主要就是要前往位在荷蘭的ASML總部，希望可以多拿到一些EUV機台，南韓業界人士透露，原本三星在明年將獲得10台，在李在鎔親自到訪後，這一供應量有望增加。

不過，李在鎔在今年1月18日因行賄南韓前總統朴槿惠的閨密崔瑞元，遭判處2年半有期徒刑，由於已經被羈押在看守所1年時間，仍須服刑18個月，目前李在鎔仍有詐欺和股票等案在審理，若當中被判有罪，將繼續延長刑期。

然而，三星電子在全球半導體產業有舉足輕重的地位，該集團實際領導人遭關押，可能導致南韓經濟出現重大影響，有不少韓國政商界人士建議讓李在鎔緩刑。

就連台積電創辦人張忠謀在日前演講也提到，大陸半導體產業還是不是對手，製程工藝落後台積電 5 年以上，反觀三星電子，早年在晶片製造優勢與台灣相近，成為台積電的強勁對手。

(中時新聞網)