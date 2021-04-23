高雄市政府23日召開第五次旱災應變會議，特別邀請水利署署長賴建信與會，市長陳其邁強調「開源節流」，每日供水量增至46萬噸，多餘的水將存進澄清湖。自來水第七區管理處表示，將請國軍協助澄清湖進行清淤作業。

受到乾旱影響，澄清湖近日也乾涸見底，不但沒有水，還長出茂密雜草，此外，地表更是出現龜裂、沙洲裸露，一眼望去有如一片大草原。旁邊的老字號餐廳得月樓表示，從來未見過澄清湖如此景色，過去主打湖邊水漾美景，現在沒有了，生意一定會受到影響。

自來水第七區管理處副處長徐志宏說，澄清湖從3月開始水位就下降，2周前水位呈現最低，僅16.1公尺，經中央調度台南水庫等水源進駐後，目前水位已有提升10多公分。針對乾枯見底的部分，將請國軍協助進行清淤作業。

陳其邁表示，節水部分，民生用水以省水20％為目標，工業用水則是11﹪，這些節水下來的水都會儲存於澄清湖，讓澄清湖水量增加。此外，17日宣布公私立游泳池以及洗車場停止供水的政策，須由自來水公司先行通知，再做鉛封工作，還會有緩衝時間，同時也將委請水利局、經發局、勞工局研議配套措施，協助因停止供水受到影響的商家。

開源部分，市府持續與中央、自來水公司通力合作，除了原本可增加29萬噸供水，今天會中再次盤點抽水機設置以及鑿井工作，預計可再增加17萬噸供水，總共增加46萬噸。

陳其邁強調，市府隨時監控高屏溪水情狀況，包括伏流水觀測井，目前為止高屏溪的供水仍非常充足穩定。

(中時 )