市級模範母親馬秀蘭。（板橋區公所提供）

市級模範母親林惜。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所今年從36位區級模範母親中，薦舉賴巫梅、林惜、馬秀蘭3位媽媽為市級模範母親代表，3位媽媽將於本月24日至新北市政府6樓大禮堂接受市府頒獎表揚。

榮獲板橋區市級模範母親代表的賴巫梅今年83歲，丈夫過世後，獨力扶養當時最小僅10歲、最大25歲共7名子女。同感於單親媽媽的辛苦，她只要有機會就盡力協助輔導單親媽媽就業，也以「善愛協會」會員身分協助清寒家庭補充所需的保健食品。如今她全心以各項志工工作為生活重心，積極服務人群，用如燦爛陽光般的熱情與愛，為社會帶來無限溫暖。

另位模範母親代表林惜，勤勞刻苦，喪夫後獨自撫養5歲的女兒及侍奉雙目失明的婆婆，辛苦持家的同時，也不忘從事社會公益活動。她創立了「慈暉之友愛心會」助弱扶貧，曾多次當選里長、擔任社區發展協會理事長，盡心推動鄰里社區發展，還任海山分局女子義警長達27年，在許多婦女社團都可以看到其無私付出、充滿大愛的身影。

模範母親馬秀蘭雖婚姻遭遇挫折，但仍能秉持堅毅刻苦的意志，獨力撫養子女，讓二子順利完成軍校教育及高職教育。小孩獨立後開始參加社團，並投入志工服務，擔任社會局、警察局、法務部等多個公部門志工。從事志工的期間陸續獲得如新北市金志獎銀心獎章、衛福部志願服務績優銅牌獎、動滋動滋冬至活動熱心公益獎等不少肯定。近幾年更投入夜訪街友的關懷活動，將愛擴散到社會各個角落。

板橋區公所表示，3位板橋區市級模範母親，雖出身平凡，雖曾遭遇挫折，但卻以樂觀積極的態度扶持家庭，並仍不忘對公益無私奉獻，除卻教育子女有成，更幫助了社會無數需要援手的「孩子」，點亮溫暖的燈。

板橋區公所也將於5月1日上午在板橋區公所舉辦板橋區模範母親表揚活動，以溫馨而隆重的頒獎典禮，表彰每位模範母親對家庭與社會的付出和貢獻。

(中時 )