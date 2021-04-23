根據衛福部「豬肉儀表板」最新統計，在已進口的2萬公噸豬肉中，美豬（含內臟）約1800公噸，萊豬進口量為0，讓外界不禁懷疑去向。國民黨立委李德維今天(23日)也在立院國是論壇質疑，這些美國進口豬肉、豬腳跑到哪去，難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？民進黨立委莊瑞雄等人對此召開記者會要求道歉。有媒體人直指，民進黨以為撿到槍，其實是自我打臉。

針對李德維的說法，民進黨立委莊瑞雄、蘇震清以及王美惠23日舉行「亂牽拖，抹黑萬巒豬腳，國民黨立即道歉」記者會，莊瑞雄表示，李德維談話汙辱萬巒豬腳，也汙辱台灣豬，如果李德維有空親走萬巒，就會發現販售店家有做好管理，並清楚標示台灣豬標章，且萬巒豬腳美味的關鍵就是台灣溫體豬，若用進口冷凍豬口感落差很大。

媒體人在臉書粉專「文翔政論」PO文指出，那些為了爭取綠營指定選區屏東王寶座的人，今天看到國民黨立委李德維一句「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」興奮高潮，台北記者會開完，屏東繼續開。看起來他們是想順便報一下丁怡銘牛肉麵事件的悶氣，丁怡銘曾「指牛為萊」挨批，綠委看藍委這樣說，想如法炮製回敬「指豬為萊」反攻，以為自己中獎了，大張旗鼓開記者會想倒打藍營一波。

不過，開放萊豬進口，一直強調萊豬是國際標準，是可以吃的，不正是總統蔡英文說過的嗎？所以，不管屏東萬巒豬腳是用台灣豬還是外國豬，甚至是萊豬，依照民進黨的論述，應該「都能吃」才對。這涉及侮辱嗎？府院定調推行台灣豬標章目的，只是要挺台灣豬農，而不是防止民眾吃到萊豬，而豬腳店用台灣豬也應該是一種激勵，就算不用台灣豬，也不是罪過吧。

媒體人點出，藍委李德維的說法，汙辱到哪一間店了，如果真的有汙辱，那就是民進黨也認為豬肉不能含萊劑囉？因為萊劑不能吃，所以沒有含萊劑的豬肉被指為可能有萊劑，那當然就是汙辱，但如果你都認為萊豬可吃，吃吃萊豬怎麼了嗎？屏東「諸侯們」接下來要幫民進黨打828萊豬公投，是不是忘了先對好劇本？

(中時新聞網)