嘉義市長黃敏惠（左五 ）偕立委王美惠（右三）到內政部爭取地方建設。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠偕同立委王美惠23日到內政部爭取中央補助社會住宅、汙水下水道系統、殯葬園區聯外道路等地方建設，市府表示，內政部次長花敬群允諾社會住宅提前於今年8月發包，因應鐵路高架拆遷戶需求，房型數量比例會再調整。

黃敏惠表示，嘉義市的建設需要中央更多支持，中央與市府團隊、還有王美惠委員團隊一起努力，為民眾創造更好的未來。

市府表示，市府計畫在2處地點興建370戶社會住宅，一處在西區竹圍子段9、10-9地號等2筆土地，規畫興建150戶，另一處基地規畫於機52用地變更為部分機關兼社福設施用地及部分第2種住宅區，興建220戶，並希望兩處併案發包。

市府表示，花敬群次長回覆社會住宅原預定今年10月發包，提前至8月發包，加快興建速度，此外，原定1房、2房、3房的房型數量比例6：3：1，考慮嘉義市鐵路高架拆遷戶與在地特性需要，將適度調整；同時有關承諾嘉義市東區社會住宅興建，市府將積極尋覓基地配合。

市府表示，汙水下水道經費補助部分，嘉義市第1至5標中央補助款不足2.7億，營建署允諾在今年度支應工程經費，並於今年5月調整預算時補足；同時配合社會住宅的興建，優先補助第8、9標工程經費。

另外，「嘉義市汙水下水道系統第一期修正實施計畫」，市府於1個月內送中央，因應物料漲價，也將同意調整計畫經費。

市府表示，嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程（連接嘉138線），花次長允諾全力協助開闢，還有交通號誌、標誌、路燈等交通共桿建置，可望併入前瞻2.0提升道路品質項下5條道路工程計畫中辦理，以免二次施工再挖掘道路。

(中時 )