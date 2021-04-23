台中市某國小一年級的7歲黃姓男童，21日在私人道館中上柔道課，疑似遭到教練與小四男童多次重摔至少27次，在到場觀看男童練習的舅舅驚覺其狀態不對勁，緊急送醫仍宣告腦死，家屬偕同立委江啟臣開記者會痛訴教練惡性。對此，教練坦承有對男童側摔，但屬合理訓練範圍，並無過當。

黃姓男童的家屬控訴，男童才學柔道2個禮拜，連基礎的護身倒法都還沒學會，並拿出為了留下回憶才拍攝的側拍短片，透過影片可見，男童被一名高出近一顆頭的學長拉著練習，男童半推半就，但學長就突然使出柔道動作，男童瞬間被摔趴在地面上起不了身。

另外，影片中還可見到，黃姓男童跪在地上向學長求饒「拜託別再繼續」，事發全程教練都在場，卻並未做出任何制止或協調的行為；在道館現場的家屬察覺倒在地面的男童神情不對，衝上前卻發現男童早已翻白眼，甚至全身抽搐，經緊急送往豐原醫院救治，最終因顱內出血而宣告腦死，目前倚靠呼吸器維生。

23日下午家屬偕同立委江啟臣召開記者會將事情全貌公諸於世，盼請各界集氣，希望檢警能勿枉勿縱，還給孩童的家屬一個公道。

據了解，警方已將道館教練帶回偵訊，教練坦言，有向男童施以側摔，但屬合理訓練範圍，並無過當，目前全案將依過失傷害罪嫌移送檢方指揮偵辦。

(中時新聞網)