一季獲利抵兩季 凱美Q1 EPS 1.8元 19:062021/04/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨集團陸續公布財報，旗下凱美（2375）第一季在營收大幅成長之下，單季獲利2.44億元，直逼去年上半年獲利總和，也較去年同期勁揚121.82％，寫下2018年第二季以來新高紀錄，每股稅後純益1.8元，第二季營運可望持續成長。 凱美第一季營收為17.17億元，為單季歷史次高紀錄，歸屬母公司淨利達2.44億元，較去年同期大增121.82％、季增68.28％，以目前股本13.6億元計算，每股稅後純益1.8元。 東協加持 中租Q1每股賺3.6元 兆豐金現金股利 挑戰每股1.63元 (工商 ) #凱美 #較去年同期 #每股稅後純益 #季獲利 #兩季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 揚明光第一季每股淨損0.28元 20:372021/04/23 財經 《半導體》同欣電Q1獲利登同期高 每股賺2.68元 07:452021/04/23 財經 《興櫃股》真好玩去年每股虧損1.97元 今年可望虧轉盈 07:452021/04/23 財經 長榮航孫嘉明：貨運大賺 客運露曙光 04:102021/04/23 財經要聞 美泰兒上季銷售近倍增 盤後大漲7％ 13:412021/04/23 財經 台積電員工 全體加薪5％ 副總以上可獲股票獎酬 04:102021/04/23 財經要聞 嘉威股東會配發現金股利3.65元 今年力拚毛利率維持35-40％ 15:552021/04/23 財經 《美股掃瞄》傳拜登擬調升資本利得稅 美股「嚇」挫近1％ 08:532021/04/23 財經 美國線貨運邁向新天價 航空雙雄 月底漲價約30％ 04:102021/04/23 財經要聞 電源供應器業者全漢：訂單能見度看到9月 21:522021/04/23 財經 《美股》Q2獲利展望意外弱 英特爾盤後跌逾3％ 11:092021/04/23 財經 財經熱門新聞 台積電砸800億投資28奈米 張忠謀帶領過黃金年代將重現？ - 財經 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 宅幸福勢力難擋 新二代宅帝一堂於林口強勢登場 - 財經 晶片荒要燒多久？英特爾看法竟跟台積電一樣 - 財經 大陸mRNA疫苗亮相 下月三期試驗 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。