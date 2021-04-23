國巨集團陸續公布財報，旗下凱美（2375）第一季在營收大幅成長之下，單季獲利2.44億元，直逼去年上半年獲利總和，也較去年同期勁揚121.82％，寫下2018年第二季以來新高紀錄，每股稅後純益1.8元，第二季營運可望持續成長。

凱美第一季營收為17.17億元，為單季歷史次高紀錄，歸屬母公司淨利達2.44億元，較去年同期大增121.82％、季增68.28％，以目前股本13.6億元計算，每股稅後純益1.8元。

(工商 )