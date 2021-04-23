獅身以竹為胎，紮有許多顏色的蜂炮，表面再以手工紙糊成獅子，放置9尺高台。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區元保宮保生大帝為期6天繞境6庄頭，26日回駕，屆時將舉行「燒火獅」儀式，場面十分壯觀，廟方指出，當天將數千發蜂炮安置高9尺的紙藝火獅腹內和底座，再把火獅送上高台，點燃後熊熊火光，瞬間宛如白晝，能壓煞、驅除瘟疫，祈求平安。

元保宮說，「燒火獅」儀式，是先把火獅送上高台，點燃後瞬間五光十色的炮燄沖天、煙火四射，夜間因火光照亮宛如白晝，意味辟邪除疫、驅趕邪魔、瘴癘之氣，為罕見的廟會活動，去年因疫情停辦，今年將盛大舉辦。

元保宮指出，據傳，中國古代獅子被視為神獸，其圖紋常出現在傢俱或衣飾文物中，先人認為可以驅邪辟鬼，具有驅魔辟邪的用意，因此常見的像是宮廟、欄杆、橋頭等，很多有安置石獅子守護。

元保宮表示，「燒火獅」是民間流傳已久的趨吉避凶古禮，獅身以竹為胎，紮有許多顏色的蜂炮，表面再以手工紙糊成獅子，放置9尺高台；為保存此文化，每年農曆3月15日，保生大帝誕辰之夜，舉行「燒火獅」儀式，吸引許多信眾圍觀。

北區元保宮保生大帝今年遶境活動，擴大聘請具文化意涵的特色陣頭隨行遶境，遶境過程中由各庄頭沿途發送香案桌裙及限量保生大帝平安符，26日當天下午5時半回駕，晚間7時「燒火獅」壓軸登場。

(中時 )