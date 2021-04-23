民進黨台中市議員23日質疑，市府是否能在2022年蓋5000戶社會住宅。（盧金足攝）

台中市議會23日專案報告，綠營將前市長林佳龍蓋社會住宅進度，與市長盧秀燕政績超級比一比，社宅儼然成龍燕大戰延長賽，對遭質疑5000戶社宅是假消息，盧強力反擊，上任前台中僅完成891戶好宅，上任後已有4858戶好宅完工或興建中，有信心提早完成5000戶目標。

民進黨市議員邱素貞表示，林佳龍推出「三好一公道社會住宅」政策，提供勞工及青年在台中居住及就業，規畫5000戶社會住宅，陸續規畫設計動工完工，在盧秀燕任內，卻看不到除了林佳龍規畫以外的社會住宅建設，市民引頸期盼卻大失所望。

「林佳龍蓋很多社宅？講的像真的一樣」，國民黨市議員陳政顯反批，林佳龍任內實際上蓋不到1000戶，現在盧秀燕蓋豪宅級的社宅，讓年輕人住得起房子，而且還超越5000戶，呼籲市府團隊要多為社會住宅的政策說明，不要被民進黨誤導。

市議員王立任為低收及中低收入戶鳴不平，目前社住租金提供給一般戶為市價7折，低收及中低收入戶為市價65折計算，雖已低於一般行情，但租金負擔大，對弱勢族群並不友善。

住宅處表示，照顧低收入戶及中低收入戶，社宅租金採分年優惠辦理，低收入戶最低生活費為1萬4596元，平均每人可支配所得3成作為房租計算基準，每人每月負擔租金約4865元，社會局提供租金補貼，租金在可負擔能力範圍內。

對綠營質疑跟不上林佳龍喊出的「三好一公道社宅」，盧秀燕霸氣強調，台中市新推動的「台中好宅」，加碼導入社福、醫療、青創、社造等資源，青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期好宅承租率高達8至9成，除承租福利，提供種子甄選計畫、住民輔導等措施，減輕青年壓力。

「不是規畫，而是實際執行」，她力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，6月太原育賢段250戶將開工，今年度興辦戶數將達5108戶，「比豪宅更好的好宅」是台中的社宅驕傲。

(中時 )