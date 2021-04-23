參賽桐花女神的候選人，將於5月1日在桐花節主會場決審出獲勝者。（王慶平提供）

參賽桐花女神的候選人，將於5月1日在桐花節主會場決審出獲勝者。（王慶平提供）

廈門海滄的天竺山桐花已經開滿整座山。（王慶平提供）

桐花賜惠人間的詩意甚多，五一假期即將到來，兩岸一起賞花趣。（王慶平提供）

「客裡不知春去盡，滿山風雨落桐花。」因落花時如白雪紛飛、繽紛燦爛而有五月雪的美名的桐花，步入了一年中最令人期待的盛開時節。在台灣，桐花文化十分興盛，新北市、新竹、苗栗等縣市每年都會舉辦盛大的桐花祭，而今對岸的廈門海滄亦於4月24日至5月3日舉辦為期十天的「2021（廈門·海滄）天竺山桐花旅遊節」。兩岸桐花交相輝映，各美其美，以花為媒，共同點亮兩岸天空。

在廈門只要搭地鐵2號線，便可前往天竺山看桐花女神，吃農家美食，賞東孚美景，是假期間最愜意的享受。天竺山植被豐富，素有「廈門後花園」之稱，森林覆蓋率超過98％，是廈門市惟一的國家級生態旅遊景區。值得關注的是，在海滄，不僅桐花旅遊節吸引了台灣同胞的目光，在鄉村振興的發展中也常看見台灣青年活躍的身影。台灣青年們正透過進行老厝修復、公益書屋眾籌、組建赤土開心婆婆隊伍、創建赤土台灣青年導覽隊伍等多項工作展現自己的軟實力。

今年海滄天竺山桐花旅遊節，透過《唐詩雅集》兒童朗誦、漢服走秀、桐花女神評選、廚王爭霸賽等分項活動精彩紛呈，桐花青年市集、桐花攝影展、漢服體驗、桐趣遊園會、不倒翁唐妃、打卡領福袋等配套活動輪番登場，共同詮釋桐花古韻的魅力。其中，「尋味東孚 花開海滄」天竺山農家樂廚王爭霸賽將於4月29日下午在天竺山西路過雲文化館後小廣場開賽，並公開徵求50名大眾評審和100名現場觀眾。此外，桐花女神評選將於5月1日在桐花節主會場決審出獲勝者，每位選手都彷彿仙女下凡。

千百年來，桐花賜惠人間的詩意與美好甚多。五一假期即將到來，不論是台灣的桐花節或是天竺山桐花旅遊節，都是人民幸福指數提升與美好生活的寫照。我們相信，天竺山迎風盛放的桐花，必定能妝點美妙的兩岸共融的美景與新局！

(中時 )