「刪Q總部」發起罷免基進黨籍立委陳柏惟案，目前正進行第2階段連署，「刪Q總部」領銜人楊文元及志工團長、里長鄭伯其23日表示，目前收回2.6萬份連署書，距連署書門檻約2.9萬份「只差最後一哩路」。

罷免台中2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）基進黨立委陳柏惟的民間團體「刪Q總部」，自3月13日啟動二階罷免，60天內要力拚4萬份連署書，領銜人楊文元23日表示，目前收回有效的連署書已經收回了26000份，只差約3000份連署書就能順利通過門檻。

楊文元坦言，中間過程中雖然遭遇到各種力量的打壓和各種抹黑，但還是會努力堅持到最後一刻，最後倒數連署兩周的時間；加上由志工發出的連署書相當多，還有預估近一萬張尚未回收，呼籲台中第二選區的鄉親朋友，只要認同罷免理念就盡快加入連署行列，成為台灣歷史上第一次罷免不適任立委成功的推動者。

志工團長鄭伯其表示，近期實際上會遇到許多困難，包括領銜人於拜訪里長後，二、三十分鐘後里長就會收到「關心」電話，無形中造成地方上的鄉親很大的壓力，彷彿有人在監視著他們，但罷免本來就是民主的權利，「為什麼高雄的罷免可以說是光復高雄，我們想要光復台中第二選區就要被打壓呢？」

楊文元也最後也懇求所有台中第二選區的鄉親勇敢站出來，讓不適任的立委能夠早日離開立法院。

(中時 )