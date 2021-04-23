營建業「購地王」興富發（2542）今（23）日召開董事會決議，將在睽違多年後，再度實施庫藏股，預計自下周26日起，目標買回2萬張！

興富發建設副總經理廖昭雄表示，興富發對於未來成長動能信心十足，今天召開董事會決議實施庫藏股，預計自下周26日起，至6月25日，實施庫藏股，目標買回2萬張，每股買回區間價格自40～60元之間。

若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回；至於買回方式，是自集中交易市場買回。興富發預定買回股份占公司已發行股份總數之比率的1.55％。

廖昭雄表示，此次實施庫藏股，主要是轉讓股份給員工，以激勵員工、提升員工向心力。

另外興富發今天董事會，也再度通過購地案，此次再度買進台中七期土地，砸下12.76億元，買下台中市西屯區惠民段9、9-1地號二筆土地。

廖昭雄表示，這塊地位於集團總裁鄭欽天個人買進的日本大倉飯店（Hotel Okura）開發案的旁邊，面積達400.46坪，為今年以來第四筆七期土地，可能朝向二和三房的小宅開發，也可能朝向頂級辦公大樓規劃。

(工商 )