永豐銀行「大戶DAWHO」數位帳戶的金融美學獲國際肯定！永豐銀行23日表示，德國iF設計大獎（iF Design Award）公布2021年最新名單，永豐銀行「大戶DAWHO」APP脫穎而出，於2021年全球52國、近萬件作品的激烈競爭中，勇奪「使用者介面獎」及「傳達設計獎」二項殊榮，為台灣今年唯一獲得iF設計大獎的金融業者。

永豐銀行指出，「大戶DAWHO」數位帳戶開戶數突破79萬，穩居市場前三大。開發團隊從使用者需求出發，整合四大個人核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金，將多種金融程序化繁為簡，同時運用白、黑沉穩色調及流金字樣，展現別於其他銀行APP的優雅態度，因此，在「使用者介面獎」的差異性、創意、影響力等評鑑面向皆大幅勝出。

「傳達設計獎」則肯定DAWHO將「帶給用戶豐裕快樂的數位帳戶」的產品主張化為縮寫，從命名就展現巧思；透過積極整合網路社群溝通及異業合作等多元溝通管道，讓DAWHO金融美學形象更深植人心。

永豐銀行表示，DAWHO持續展現時尚優雅的品牌精神，4月24日將於VOGUE一年一度的風格野餐日活動中與民眾互動，至現場DAWHO攤位完成指定任務，就有機會獲得北海道果實花三明治搭配「世界十大昂貴咖啡」精品藝伎咖啡，以及毛小孩復刻攝影免費體驗。

(工商 )