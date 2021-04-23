昨天世界地球日，環團代表與蔡英文總統見面，不過雙方沒有交集；前副總統呂秀蓮今受訪表示，萬事沒有比和平更重要，如果台灣都沒有，去吵藻礁幹什麼？

亞太和平研究基金會董事長許信良曾擔任新興民族文教基金會董事長，更是前桃園縣長，今天正逢他80歲大壽，新興民族基金會今為許信良慶生，並邀請前後任桃園縣市長包括呂秀蓮及鄭文燦等人出席。

呂秀蓮會前受訪指出，她昨天很有感觸，如果台灣都不保，藻礁會保住嗎？她當桃園縣長的時候沒有藻礁的問題，當時藻礁被沙土蓋住，完全不知道。

不過她也認為，當然藻礁很重要，但事情有輕重緩急，蔡總統如果已經承諾努力想辦法，環保團體這樣一直堅持下去，台灣面對產業的危機、能源轉型的問題難道不用一起考慮嗎？

呂秀蓮說，她呼籲全國同胞，當全世界都認為台灣隨時會發生戰爭，台灣的安危是最重要的一件事，其他事情，大家應該以大局為重，互相商量、各讓一步。

蔡英文總統昨天與環團代表面對面溝通，強調台灣不能走回頭路，重啟核四「不可能，也不可行」。對環團要求三接案「立即停工」，蔡英文未正面回應，對此，藻礁公投領銜人潘忠政感到「十分失望」。

日排核廢水謝長廷瞎扯台惹議 呂秀蓮：他應該多回來了解民意

【全程影音】呂秀蓮召開「千年茶緣 兩岸和諧」平安夜記者會

(中時 )