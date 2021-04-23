台中市某國小7歲黃姓學童，21日在校外上柔道課，在練習護身倒法等柔道技巧時，疑因教練與學員施予過重訓練，導致腦震盪當場嘔吐昏迷。男童舅舅察覺不對勁，隨即將男童送往醫院，因顱內嚴重出血陷入重度昏迷，對此教練承認重摔，甚至在訓練過程中，認為男童是「假裝撞擊地板」。

根據男童舅舅表示，外甥當晚7點開始上課，過程多次不舒服作嘔，當下覺得不對勁並上前關心，但教練無情回覆「以後上課前別讓他吃這麼多」，接者點名2名學長輪流重摔，期間外甥多次求救喊「我的頭、我的腳，不要了啦！」男童舅舅不捨的說，外甥知道若爬起來一定會再被摔，結果教練竟語帶威脅「起來喔！不起來換我摔你」，最後真的自己出手。

已經遭過肩重摔六、七次的外甥當場昏迷，舅舅發現求救哀號聲停止，趕緊上前查看，教練才將男童抱起，要舅舅將孩子帶回去，當下男童臉色、嘴唇發白、眼睛上吊，教練還冷血說道「照我多年經驗，這是演的」，最後僅表示，剛剛嘔吐不知道有沒有噎到，「不放心的話可以帶去醫院檢查」。

事後男童父親與教練對質，教練剛開始說「柔道摔的過程會有防護，可能孩子不想被摔，會假裝撞擊地板」，不過後續被男童父親拆穿說法矛盾，教練才坦承有指示3、4年級學員摔，自己也有摔。警方表示，何姓教練偵訊時坦言訓練過程對男童重摔多次，全案依過失傷害罪嫌移送檢方指揮偵辦，至於另名10歲學員是否有傳訊必要，有待檢察官指示。

(中時新聞網)