國內火鍋及燒肉市場商機大噴發，築間餐飲集團順勢啟動掛牌上市櫃計畫，內部已積極按上市櫃要求進行調整，瞄準資本市場邁進，旗下餐飲品牌也將大舉展店拉高市佔率，預計2021年全台店家數可達100家以上，更符合上市櫃應有規模。

不畏2020年新冠疫情衝擊，築間自去年5月起營業額屢創新高，2021年第一季營收更延續去年強勁的成長動能，集團董事長林楷傑表示，接下來的三季集團版圖將持續擴張向上攀升，對營業額表現持正面看法，全年營業額有望突破40億元。

築間餐飲集團全台分店，每月超過50萬來客數，加上高達80％的回客率，挾高市佔優勢將有效的成功提高整體營業額，在符合消費者疫後追求高性價比的剛性時代，築間表現確實令人稱羨。

築間餐飲集團於去年疫情期間，期間積極培育人才，加強人員及商品品質提升；並在餐飲市場大洗牌的同時，積極拓點並進駐原本一店難求的一級戰區。再加上集團積極推廣會員制度，累積不到一年半的時間，總人數已逼近百萬人次。

築間也將啟動11年來最大規模展店計劃。不僅除了消費者熟知的築間幸福鍋物快速拓展分店外，集團更於半年內積極擴張五大品牌，其中包含「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏鍋物放題」、「本格和牛 燒肉放題」，以及今年初剛開幕的「杉本 黑毛和牛一頭切」讓集團全體系門店遍地開花，截至今年第一季集團旗下六大品牌總店數已達77家，展店步伐愈趨積極。

築間餐飲集團強勢再升級，除了原有的「基隆冷凍倉」，更接著投資彰化埔心興建冷凍倉，未來將出貨給中、南部店家，進一步調整適當的資源分配並節省物流成本，這也讓築間成為全台唯一升級為冷凍商兼物流配送公司的火鍋業者，為消費者建構更安全的供應鏈。

(中時 )