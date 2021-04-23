原住民族及離島地區醫事人員養成計畫23日放榜，東港高中傳捷報，深知琉球醫療問題的余相億（左）、林資凱（右）分別錄取義守醫學系、中山醫護理系。（謝佳潾攝）

原住民族及離島地區醫事人員養成計畫23日放榜，東港高中傳捷報，深知琉球醫療問題的余相億（右三）、林資凱（右二）分別錄取義守醫學系、中山醫護理系。（謝佳潾攝）

原住民族及離島地區醫事人員養成計畫23日放榜，東港高中傳捷報，除太魯閣族女孩高妍禎正取中山醫等4所醫學系、成大等3所牙醫系，以及備取台大醫學系第1順位外，深知琉球醫療問題的余相億、林資凱也分別錄取義守醫學系、中山醫護理系。

余相億、林資凱是土生土長小琉球人，雖都在高中時離鄉讀書，但沒停過關注家鄉醫療問題，2人曾到琉球衛生所當志工，余更是從國一起每年至少到所服務1次，年僅17、8歲的他，已經點出琉球的醫療問題，他說，「琉球醫療資源缺乏，在於沒有急診科、外科」。

他解釋，琉球無醫院只有1間衛生所，而所內配有洗腎室、急診室、藥局、復健科，以及3名家科醫生、1名牙醫生，這樣的設備與人力配置，在早年的小琉球也許適當，但近年遊客趨多導致事故率也相對攀升，沒有急診科及外科實在不妥，雖可後送到東港醫治，但航程最快也要20分鐘。

余相億強調，當衛生所志工讓他看見許多離島醫療問題，也啟發他的從醫計畫，希望未來能返鄉服務，當個有影響力的人、改善琉球醫療問題。余除正取義守醫學系外，還有中山醫牙醫系備一，也正力拚個人申請管道的高醫牙醫系等。

而林資凱與余有一樣的從醫志願，他除正取中山醫護理系外，也在拚個人申請管道的中國醫與高醫牙醫系。他說，琉球人有1萬2000餘人，但衛生所僅1牙醫，這樣的醫療資源分配實在緊繃，盼能藉所學為故鄉盡份力。

至於5歲與家人從花蓮搬到東港定居的高妍禎，因父親是牙醫，從小耳濡目染下也想從醫，而繼繁星錄取中國醫牙醫系第1階段後，最新出爐的原住民族及離島地區醫事人員養成計畫榜單更耀眼，一口氣正取7所校系，有中山醫、中國醫、馬偕、義守等醫學系，以及成大、高醫、北醫等牙醫系，另還有台大醫學系備一。

(中時 )