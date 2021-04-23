「呆瓜條款」發威，2021年首季上市櫃公司「呆瓜」比去年同期倍增。金管會證期局23日公布，2021年度第1季短線交易歸入權案件執行結案達45件，結案金額達2,400多萬（24,330,868元），件數較2020年首季的23件多一倍，金額更達4倍之多。

證期局指出，歸入權的結案金額，不管是從季比還是年比都呈現增加。2020年首季執行的結案數為23件、結案金額約達532萬元（5,318,397元）、2020年第四季結案數則有146件、結案金額約達2,300萬元（23,403,069元）。

據證期局統計，自1994年下半年度至2020年上半年度止應行使歸入權案件共計8,402件，應歸入金額達約49億元。累計至2020年度第1季止，結案總數8,393件，已歸入金額達約26億元、未結案件9件。

證期局指出，「歸入權」就是證交法從1988年參考美國引入的規定，據證交法157條及第62條第3項準用第157條規定，上市櫃（含興櫃）公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過10％的股東（即內部人），對公司的上市股票，如於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，並因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。證交所、櫃買中心每半年會把相關資料給投保中心去執行。

雖然法規已明訂公司內部人短線交易有獲利要歸入公司，還是經常有董監事或經理人違反規定，因此常被監理人員戲稱「呆瓜」，因而稱為呆瓜條款。

證期局強調，為保障投資人權益，投保中心將持續督促各該上市(櫃)公司，依證券交易法第157條規定，對其內部人因短線交易所獲致之利益尚未歸入公司者確實執行請求。

(工商 )