宏泰人壽薰衣草保單巨幅調漲保費，引發市場熱烈討論，壽險公會理事長暨國泰人壽董事長黃調貴23日表示，在此事件後教會保戶一件事，就是慎選保險公司，選擇保單費率不會劇烈變動的公司，但黃調貴亦強調，薰衣草只是個案，並不會發生健康險全面調漲保費的情況。

黃調貴表示，一年期健康險保單的意思，就是保留費率調整機制，若當初設計過於樂觀，理賠率超出預期，依契約精神，保險公司有權利調整保費，才能應付理賠，但若損失率只超出預期10~20％，且這張保單對公司業務量的占率又不是很高，壽險公司一般不會「惹這個麻煩」，即不會輕言調高費率。

國泰人壽執行副總林昭廷亦表示，一年期醫療險「是保證續保、但沒有保證保費」，保險業實施一年期保單費率檢測機制已多年，保單條款的確是預留空間，可以反應在費率上，但調漲保費「茲事體大」，會影響到客戶的信賴、業務通路等，在20多年前喬治亞人壽調漲過一次，之後就再無壽險公司敢調保費，宏泰人壽是20多年後的第一家。

林昭廷表示，未來保戶應該要認知一年期醫療險是沒有保證費率，只是保險公司習慣性沒有去調保費，因為大部分時候保單理賠都在預期範圍內，同時處理理賠率過高的保單亦有很多種方式，不一定要調高保費，如停售舊保單、改賣新保單，與主約保單合併計算，有些主約是會獲利，可用來支應虧損的部分。

宏泰人壽薰衣草保單若成功在5月1日調高保費，是否掀起更多的保單漲價潮？黃調貴與林昭廷異口同聲說「不會啦」，強調保險公司不會想要引起這麼大的風波，調保費是看公司財務狀況是否撐得住，更重要的是保戶信心，若保戶因此離開，這是很大的風險。

黃調貴補充，除了保戶信心，銷售保單的業務人員、保經代也會受到衝擊，後續就會考慮是否繼續銷售這家公司的保單，所以調高保費要考慮很多層面，這次宏泰人壽只是個案，並不會有全面性漲保費的問題。

(工商 )