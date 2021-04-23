標普全球評級22日針對台灣主權評等作出調升的行動之後，標普台灣子公司、也就是授與台灣本地信用評等的中華信評23日隨即跟進，調整多家台灣與政府直接相關之金融機構的評等與評等展望。

23日獲得信評等級或展望調整的金融機構，包括土地銀行、合庫銀行、兆豐銀行，以及台銀證券。中華信評指出，這些機構均為政府相關機構及其相關集團成員，因此能獲得政府特別支持之銀行的 信用評等與評等展望。

與此同時，中華信評亦確認多數受評銀行各類債券之債務發行信用評等。

中華信評預期，在未來 12 至 24 個月期間，此次獲得調升的金融機構，將因為可獲得來自主權評等的特別支持而持續受惠。至於個別評等行動，取決於該機構所獲得之政府特別支持的程度。例如，兆豐商銀的長期信用評等從twAA+調升至twAAA，土地銀行的長期信用評等從twAA調升至twAA+，均為調升一級，超過其它公股銀行。 4 月22日標普全球評級將台灣的非委託本國貨幣與外國貨幣長期發行體信用評等由「AA-」 調升為「AA」，短期發行體信用評等則維持「A-1+」不變。長期評等展望為「正向」。此次評等行動，標普全球評級認為，台灣政府的防疫應對相當成功，使其得以避免採取嚴格的封城措施。具競爭力的出口產業因全球各地轉為遠距工作模式以及對半導體晶片的強勁需求而受惠。這些相關變動，使得台灣的經濟表現較疫情前更佳。此外，台灣過去幾年間的財政管理情況良好，加上強健的國內流動性與較低的利率，標普認為，台灣政府的償債成本已大幅下降。

中華信評認為，台灣政府在對具有系統重要性的銀行，提供支持方面的傾向為「高度支持」。由於 台灣的主權信用實力提升，其對受益於政府特別支持之發行體的支持能力因而增強。政府支持的程度則取決於銀行的系統重要性，或政府相關機構獲得支持的可能性。

(工商 )