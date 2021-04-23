PLATTS報導，ABS、PS在需求走堅、上游SM成本推升下，連袂攀揚20美元；PVC因供需趨緊支撐，持平力守1440美元高檔價位。台化（1326）、國喬（1312）及台達化（1309）營運走堅勝出。

不過，PE、EVA及PP受制追價買盤趨緩，現貨行情漲勢鬆動，反轉下滑、拉回整理，PE、PP下跌5-60美元；EVA走跌10美元。相對原料乙烯、丙烯價格持穩攀揚10～18美元，廠商利差空間受阻縮減。

廠商表示，大陸SM因歐美檢修涉及316萬噸裝置在2～3月故障或因外界因素停工，中東、日本、韓國、台灣檢修也都集中在2、3、4月，造成進口量明顯縮減。進口的減少、出口的增加，導致港口庫存持續去庫，近期現貨供應偏緊，持貨商低價惜售，報盤積極推漲，連帶推升下游ABS、PS報價續揚。

此外，近日歐洲PVC市場有50萬噸級別裝置檢修，後續還會有其他裝置降負荷，歐洲市場價格普遍上調；大陸近期也因寧夏限電，電石市場炒漲氛圍再度濃厚，帶動PVC行情走堅上調。

分析師指出，目前PVC下游處於傳統需求旺季，PVC生產企業利潤保持較好，開工意向穩定，加上山東信發二期裝置恢復緩慢，後期又有內蒙海平面和鄂爾多斯檢修，生產企業出貨順暢，但下游製品廠對高價PVC貨源接受程度不高，多數維持剛需採購。

值得注意的是，印度地區疫情持續惡化，市場已有反映印度地區需求下降，訂單數量減少；同時6~10 月是印度的高溫雨季，未來供給需求可能進一步下滑。

不過，3月以來PP、PE下游終端積極適應行情，提高製品價格進行成本傳導，但情況並不理想，下游終端開工提升情況受到明顯的阻礙。近期PE、PP下游開工部分小幅下滑，高壓貨源繼續下探，終端接貨積極性不高，導致報價拉回整理。

(工商 )