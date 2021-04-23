許信良：這是一個充滿兇險的新時代，不知要繼續多久。曾薏蘋攝

亞太和平研究基金會董事長許信良今被問到美中台關係目前局勢時表示，美中對抗台灣很難不選邊站，但是台灣也不希望無端的爆發兩岸衝突，這是一個充滿凶險的新時代，而這個新時代剛開始，不知道要繼續多久。

許信良曾擔任新興民族文教基金會董事長，更是前桃園縣長，今天正逢他80歲大壽，新興民族基金會今為許信良慶生，並邀請前後任桃園縣市長包括呂秀蓮及鄭文燦等人出席。

許信良受訪指出，大家要瞭解到，現在是新險惡時代的開始，在這個之前後冷戰時代，1990年以後一直到川普上台為止，是一個充滿希望樂觀時代，美國把中國引進WTO，變成世界第二強權，過去20多年，世界充滿希望跟樂觀，但是現在世界充滿美中對抗，兩岸受到對抗影響又牽纏，又影響到美中關係，這是個充滿危機的新時代。

他認為，這個世界是新時代的開始，充滿危機及風暴、風險，隨時會爆發衝突，這個時代的發展會愈來越複雜，歐洲重兵在烏克蘭邊界，中國大陸一直在台海展示軍事力量互相呼應，世界充滿危機，政府要非常小心。

他表示，兩岸不能有萬一，政府要積極應對這個複雜凶險的局勢，小心應對，大家也要有信心。

(中時 )