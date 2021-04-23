央行公布當月M1B及M2年增率，雖雙雙小幅下滑至18.23％及8.91％，但活期性存款餘額續增加至20.52兆元、已連續17個月創歷史新高，其中代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，也再增至2.82兆元，為連續5個月刷新最高紀錄，代表股市資金動能強勁。

央行官員表示，3月M1B及M2年增率均下滑，主要因當月資金匯出效應，包括外資匯出3.29億美元，及壽險、投信匯出海外投資款規模擴大的效應，使得年增率小幅減少，但基本上市場資金還是相當充沛不變，股市資金動能無虞。累計1至3月M1B及M2平均年增率分別為18.20％及8.96％。

3月股市交易續熱，根據央行統計顯示，當月證券劃撥存款帳戶餘額，月增93億元至2.82兆元，散戶積極「錢進」股市不變。央行官員表示，觀察個人戶（散戶）在台股集中市場占比，維持在六成以上。

統計並指出，3月股市融資金額月底餘額大增，衝破3,000億元大關至3,008億元，創2011年8月以來的近十年新高。股價指數月平均續上揚至16,150點，續創歷史新高，連帶股市日平均成交值仍達3,000億元之上的3,067億元，台股的資金動能強勁不變。

(工商 )