《印度斯坦時報》（Hindustan Times）23日報導，為因應印度於拉達克（Ladakh）邊境後方部署新購得的法製「飆風」（Rafale）戰機，中國大陸據稱已將殲20戰機前進部署至西藏和新疆的空軍基地，以免在邊境衝突中落入下風。

根據報導，由於印度向法國採購的「飆風」戰機，目前全數部署在印度北部的的安巴拉空軍基地（Ambala Air Force Station），距離拉達克的中印邊境僅約500公里，且3月已成功試射「增程型高彈性模組化彈藥」（HAMMER，俗稱「榔頭」），讓中國大陸不敢大意，已將其最先進的殲20戰機調往西藏和新疆。

除中國大陸外，與印度長期關係不佳的巴基斯坦，據信也已將自中國大陸引進JF-17「梟龍」戰機，轉移至接近印巴邊境的「重要前進基地」，用於應對「飆風」帶來的威脅。

屬於4.5代戰機的「飆風」，由於擁有先進航電技術、實戰運用經驗和包括「流星」（Meteor）長程空對空飛彈、最大射程據信可達500公里以上的通用長程巡弋飛彈（SCALP EG，俗稱「風暴之影」）等先進武器，被認為能夠用於對抗可能尚不成熟的殲20。

印度空軍司令巴達里亞（RKS Bhadauria）22日才表示，第5批購自法國的「飆風」，22日已自法國波爾多梅尼亞克空軍基地（Bordeaux-Merignac Airbase）出發回國，預計將讓印度本土的「飆風」總數增至18架，足以讓第1個中隊達到滿編。第2個中隊的「飆風」則預計部署於印度東部的哈西馬拉（Hashimara）。

(中時新聞網)